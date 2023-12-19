Оппозиция Эстонии потребовала отставки премьер-министра Каи Каллас

«Почти 30 тысяч подписей, собранных Центристской партией за короткое время, ярко отражают растущее недовольство в обществе. Правительство безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь людям, премьер-министра озабочена лишь повышением налогов», — прокомментировал ситуацию Кылварт.