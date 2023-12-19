Оппозиция Эстонии потребовала отставки премьер-министра Каи Каллас
Председатель оппозиционной Центристской партии Эстонии и мэр Таллина Михаил Кылварт потребовал премьер-министра страны Каю Каллас уйти в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Кылварт отправил соответствующую петицию спикеру эстонского парламента. Обращение подписало около 30 тысяч человек — при необходимом минимуме в 1 тысячу. Теперь, согласно эстонским законам, петицию должны будут рассмотреть в парламенте страны.
«Почти 30 тысяч подписей, собранных Центристской партией за короткое время, ярко отражают растущее недовольство в обществе. Правительство безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь людям, премьер-министра озабочена лишь повышением налогов», — прокомментировал ситуацию Кылварт.
Отметим, что это уже не первый раз, когда Каю Каллас призывают уйти с поста премьер-министра. Ранее с подобным обращением выступал президент Эстонии Алар Карис и глава Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме.