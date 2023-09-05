Президент Эстонии призвал Каллас подать в отставку

По словам Кариса, отставка является «единственно верным» решением, которое сейчас может принять Каллас. Кроме того, президент считает, что отставка поможет премьер-министру сохранить доверие граждан Эстонии к властям, а также позволит Каллас «уберечь семью».

Такое заявление Кариса прозвучало на фоне скандала вокруг мужа Каи Каллас Арво Халлика. Ранее стало известно, что Халлик частичного владеет логистической компанией Stark Logistics, которая всё ещё работает в России. Эта информация вызвала критику в адрес Каи Каллас, которая прославилась как сторонница немедленного прекращения любого бизнеса с Россией. Позже Оппозиционная Центристская партия Эстонии заявила о начале переговоров о вынесении вотума недоверия Кае Каллас.