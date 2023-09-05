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Президент Эстонии призвал Каллас подать в отставку

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас должна подать в отставку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Кариса, отставка является «единственно верным» решением, которое сейчас может принять Каллас. Кроме того, президент считает, что отставка поможет премьер-министру сохранить доверие граждан Эстонии к властям, а также позволит Каллас «уберечь семью».

Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России

Такое заявление Кариса прозвучало на фоне скандала вокруг мужа Каи Каллас Арво Халлика. Ранее стало известно, что Халлик частичного владеет логистической компанией Stark Logistics, которая всё ещё работает в России. Эта информация вызвала критику в адрес Каи Каллас, которая прославилась как сторонница немедленного прекращения любого бизнеса с Россией. Позже Оппозиционная Центристская партия Эстонии заявила о начале переговоров о вынесении вотума недоверия Кае Каллас.

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