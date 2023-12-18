СМИ: США и ЕС могут спровоцировать войну в Йемене

США и Евросоюз способны спровоцировать распространение конфликта в секторе Газа и начать новую войну в Йемене, «превратив» страну в новый Афганистан, Ирак или Сирию. Об этом пишет малазийская газета New Straits Times.

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Руководство газеты считает, что США и ЕС, «не видя зверств сионистского режима апартеида против палестинцев», в результате дадут старт войне в Йемене.

«Мы не можем сказать, где все это закончится, но мы можем со всей уверенностью, которая доступна человеку, сказать, чем это закончится. Это создаст еще один Афганистан, Ирак или Сирию», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что пока Запад отказывается реагировать на «систематическую безнаказанность» Израиля за гибели мирных жителей в секторе Газа, существуют шансы дальнейшего распространения конфликта. Руководство подчеркнуло, что проблема заключается не в Йемене или Иране, а «начинается и заканчивается Израилем».