СМИ: США и ЕС могут спровоцировать войну в Йемене
США и Евросоюз способны спровоцировать распространение конфликта в секторе Газа и начать новую войну в Йемене, «превратив» страну в новый Афганистан, Ирак или Сирию. Об этом пишет малазийская газета New Straits Times.
Руководство газеты считает, что США и ЕС, «не видя зверств сионистского режима апартеида против палестинцев», в результате дадут старт войне в Йемене.
«Мы не можем сказать, где все это закончится, но мы можем со всей уверенностью, которая доступна человеку, сказать, чем это закончится. Это создаст еще один Афганистан, Ирак или Сирию», — говорится в заявлении.
В публикации отмечается, что пока Запад отказывается реагировать на «систематическую безнаказанность» Израиля за гибели мирных жителей в секторе Газа, существуют шансы дальнейшего распространения конфликта. Руководство подчеркнуло, что проблема заключается не в Йемене или Иране, а «начинается и заканчивается Израилем».
По их мнению, на Ближнем Востоке не наступит мир, пока международное сообщество не гарантирует появление независимой Палестины с границами на 1967 год. Кроме того, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его кабинета необходимо привлечь к «ответственности за свои военные преступления».