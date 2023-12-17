В Киеве заявили о проблемах из-за «обид» Зеленского

Дипломат посетовал, что волна обид, обвинений и оскорблений со стороны Киева в адрес руководства Венгрии едва не привела к катастрофе. Эмоциональный обмен репликами между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном продемонстрировал, «как делать не нужно», добавил он.

Елисеев считает, что Украине не стоит расслабляться после решения ЕС о начале переговоров о вступлении в союз. Он предположил, что переговорный процесс может затянуться, так как в Брюсселе обязательно будут оценивать каждый шаг Украины навстречу членству в ЕС. Дипломат также напомнил, что открытие и закрытие каждого из 35 этапов переговоров потребуют консенсуса всех стран из состава ЕС, в том числе и Венгрии.