В Киеве заявили о проблемах из-за «обид» Зеленского
Эмоциональность президента Владимира Зеленского в беседах с премьером Венгрии может осложнить попытки Киева стать частью Европейского союза. Такое заявление сделал бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в статье для украинской газеты «Зеркало недели», передает РИА Новости.
Дипломат посетовал, что волна обид, обвинений и оскорблений со стороны Киева в адрес руководства Венгрии едва не привела к катастрофе. Эмоциональный обмен репликами между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном продемонстрировал, «как делать не нужно», добавил он.
Елисеев считает, что Украине не стоит расслабляться после решения ЕС о начале переговоров о вступлении в союз. Он предположил, что переговорный процесс может затянуться, так как в Брюсселе обязательно будут оценивать каждый шаг Украины навстречу членству в ЕС. Дипломат также напомнил, что открытие и закрытие каждого из 35 этапов переговоров потребуют консенсуса всех стран из состава ЕС, в том числе и Венгрии.
«Недаром, <...> упреждая эмоциональный личный штурм премьер-министра Венгрии, президенту Украины рекомендовали воздержаться от визита в Брюссель. Над этим "звоночком" стоило бы серьезно задуматься», — резюмировал Елисеев.