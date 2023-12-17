Кулеба прокомментировал согласие ЕС на переговоры о приеме Киева

«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», — подчеркнул Кулеба. По словам чиновника, Шольц вызвал на этой неделе «искреннее и заслуженное восхищение» со стороны украинцев.