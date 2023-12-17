Кулеба прокомментировал согласие ЕС на переговоры о приеме Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров ЕС с Украиной войдут в историю.
«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», — подчеркнул Кулеба. По словам чиновника, Шольц вызвал на этой неделе «искреннее и заслуженное восхищение» со стороны украинцев.
16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта наложить жесткое вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, решение о начале переговорного процесса не имеет практического значения.
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