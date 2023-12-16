Венгрия объяснила попытки Болгарии отменить налог на газ из РФ

«Решение о членстве Болгарии будет принято на следующей неделе, вот почему они вдруг начали усиленно пытаться отменить этот закон», — объяснил дипломат. Он пообещал, что как только София исключит такую дискриминационную норму, Австрия сразу отзовет свое блокирующее решение по вопросу расширения Шенгена.