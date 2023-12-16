Трамп назвал Байдена угрозой демократии в США

Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде. Такое мнение выразил бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, приведя в своем выступлении цитату российского президента Владимира Путина.

"Они [администрация Байдена] готовы нарушить Конституцию США <...> ради победы <...>. Джо Байден представляет собой угрозу демократии", - сказал Трамп, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире.

Он также процитировал слова Путина о том, что события в США "показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии".

Ранее президент России в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил мнение, что преследование Трампа, претендующего на переизбрание, демонстрирует "гнилость американской политической системы" и представляет собой нечестную политическую конкуренцию. По словам Путина, "все, что происходит с Трампом, - это преследование по политическим мотивам" политического конкурента.

Занимавшему в 2017-2021 годах пост президента США Трампу инкриминируется сразу несколько преступлений - от неуплаты налогов и домогательств до давления на должностных лиц с использованием служебного положения и попытки государственного переворота. По многим обвинениям политику угрожает длительное тюремное заключение.