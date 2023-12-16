Посол РФ заявил, что сотрудничество между РФ и Испанией почти сведено на нет

Отношения между Москвой и Мадридом сегодня переживают глубокий кризис, из-за которого сотрудничество между странами практически сведено на нет, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Мадриде Юрия Клименко.

Он сравнил это с болезнью, когда «криз предшествует выздоровлению». По словам дипломата, сотрудничество между странами сведено на нет, не по инициативе России. Москва всегда выражала и продолжает выражать «готовность к налаживанию конструктивного и открытого диалога по всему спектру двусторонних отношений».

«Искренне верим, что текущие кризисные явления будут преодолены и мы вернемся к эффективному сотрудничеству на равноправной и взаимовыгодной основе», — сказал посол.

Отмечается, что «все вышесказанное в полной мере применимо и к сфере развития культурных связей между» Россией и Испанией.

«Так называемая политика отмены русской культуры нашла свое выражение в сворачивании целого ряда запланированных заранее совместных культурных мероприятий и намеренных попытках ограничить российское культурное присутствие в Испании», - сказал дипломат.

Клименко считает, что на уровне повседневного общения с испанцами можно заметить «неподдельный интерес к отечественной культуре, литературе, истории и искусству, что лишний раз подтверждает тщетность и бесперспективность попыток западного истеблишмента отменить русскую культуру».

«Лев Толстой и Федор Достоевский бессмертны и принадлежат всем народам», — напомнил российский посол.