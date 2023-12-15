Во Франции археологи проводят новые исследования в замке Кан

Команда Inrap проводит новые исследования в замке Кан в рамках важного проекта по сохранению и развитию, осуществляемого городскими властями.

После восьми месяцев работы по мониторингу и раскопок исследование дало множество результатов: подвижные останки - керамика, архитектурные элементы, останки животных - и, прежде всего, средневековая каменная кладка, которая возобновляет историю замка.

Археологи также провели мониторинг земельных работ и обнаружили редкие артефакты, такие как каменный модильон и граффити изображающее рыцаря за огнедышащим драконом. Раскопки также позволили изучить многочисленные карьеры, переоборудованные в подвалы, а также обнаружить древние захоронения и фундаменты средневековых зданий.