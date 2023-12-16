Китай предложил России укреплять торговлю энергоресурсами

Китай готов наращивать торговлю энергоресурсами с Россией, продвигать сотрудничество по новым направлениям, углублять комплексное взаимодействие в этой сфере. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе 20-го заседания Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"Предлагаю укреплять торговлю энергоресурсами и соответствующее взаимовыгодное сотрудничество, содействовать формированию и стабильной реализации [совместных] нефтегазовых проектов, продвигать высококачественные проекты в области атомной энергетики в соответствии с высокими стандартами", - приводит сайт МИД Китая слова Дин Сюэсяна, который провел в Пекине консультации вместе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Как уточнил вице-премьер Госсовета, китайские власти заинтересованы в расширении энергосотрудничества с РФ "в новых областях и направлениях". Он отметил, что КНР стремится усилить взаимодействие с Россией по возобновляемым источникам энергии, в том числе с использованием водорода.