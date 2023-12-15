Грузия назвала свою цель в качестве кандидата в ЕС
Целью Грузии как кандидата в Евросоюз является восстановление территориальной целостности. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает «Взгляд».
Выступая на праздничном митинге в центре Тбилиси, он сказал, что Грузия должна «объединить республику и жить в едином, сильном европейском государстве». Гарибашвили считает, что сделать это страна сможет с «божьей помощью».
Также, по его мнению, Грузия «достойно, не склонив колени» стала «европейским государством». Гарибашвили указал, что страна «избежала войны, сохранила мир и усилила свой суверенитет».
Напомним, что после войны в 2008 году Грузия утратила контроль над Абхазией и Южной Осетией. При этом в Тбилиси неоднократно заявляли, что вернут эти территории и сделают это мирным путем. Статус кандидата в ЕС Грузии предоставили вчера, 14 декабря.