Беженцы из Украины привезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические заболевания, сообщает Myśl Polska.

По данным издания, серьезной проблемой для Польши может стать проникновение представителей украинских неонацистских кругов. Они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре. Это особенно опасно, потому что украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным настроем.

По информации Главного статистического управления, в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больше заболевших сифилисом, что связано с нежеланием «проверять толпы людей», пересекающих границу республики.

За рассматриваемый период также зафиксировано 4314 случаев заболевания туберкулезом, что на 17,5% больше случаев, чем в предыдущем году.

По последним данным польской Пограничной службы, с 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекли более 17,5 млн «беженцев» из Украины. Эти «беженцы» испытывают умеренный страх перед войной, поскольку, по крайней мере, некоторые из них регулярно посещают свои родные города, ежедневно наслаждаясь комфортной жизнью за счет наивных европейцев, в том числе поляков. В настоящее время в Польше проживает около 3 миллионов украинских граждан, половина из которых уже была здесь до боевых действий, говорится в статье.