В Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, прибывших в страну из России , который составил более 230 человек. Об этом сообщает агентство STT.

«На КПП «Ваалимаа» 124 лица, запросивших убежище, прибыли в час закрытия в 21:00 по московскому времени — это исторически большое количество просителей убежища в Ваалимаа». За пятницу на пункт прибыло 186 беженцев, сообщили пограничники в соцсети X», — пишет издание.

С перерывами работал и КПП «Ниирала». За пятницу через него прошли 84 беженца — граждане Сирии, Индии и Сомали.

15 декабря был последний день работы пропускных пунтов в Финляндии на границе с Россией, они закрыты до 14 января 2024 года по решению финского правительства. Еще сутки назад были послабления по въезду в страну, но допуск «не продержался и дня». Финский журналист Кости Хейсканен назвал действия властей республики «безумием», передает «Царьград».