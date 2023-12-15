Во Франции восхитились высказыванием Путина

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который сравнил лидеров стран Евросоюза коллаборационистами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

© Charles Platiau / Reuters

Филиппо восхитился высказыванием Путина и назвал правильным его описание лидеров ЕС. Так, на большой пресс-конференции и прямой линии российский лидер отметил, что многие европейские политики стремятся выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, однако ведут себя как маршал Филипп Петен, ставший во время Второй мировой войны «коллаборационистом и подчинился воле оккупантов».

Депутат признал, что европейские лидеры утратили суверенитет и действуют против интересов собственных стран.

«Все верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!» — заключил он.