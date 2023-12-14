В Совфеде обвинили Евросоюз в попытке подкупить Венгрию за €10 млрд

Европейский союз пытается подкупить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за €10,2 млрд, которые ранее были заморожены Брюсселем из-за опасений по поводу независимости судебной системы, заявил NEWS.ru член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Сенатор от Крыма отметил, что авторитет политика пострадает, если он «поведется на подобные вещи».

© council.gov.ru

Парламентарий допустил, что Владимир Зеленский не получил приглашения на саммит ЕС именно из-за Орбана. По словам депутата, премьер-министр Венгрии и ранее пытался воздействовать на Украину и ее внутреннюю политику, а также отношения с Европой, при этом свою позицию он излагает открыто и довольно давно.

Венгрия укрепляет и продолжить укреплять свои позиции на международной арене, поэтому Европе ничего не остается, как прислушиваться к мнению Орбана. Евросоюз, правда, пытается его купить. Европейская комиссия намерена предоставить Орбану доступ к средствам ЕС, которые были заморожены Брюсселем из-за опасений по поводу независимости судебной системы. Как он поступит в этой ситуации, неизвестно, но хотелось бы верить в лучшее. Авторитет политика, если он поведется на подобные вещи, конечно, пострадает, — подчеркнул Цеков.

При этом сенатор заявил, что позиция Орбана является не пророссийской, а пронациональной. По его словам, премьер-министр строит взаимоотношения исходя из интересов своей страны, а не западных государств, подобных США.