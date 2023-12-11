Эрдоган: «У Турции нет ни капли воды, которую можно потратить впустую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости беречь водные запасы страны. По его словам, сейчас у Турции «нет ни капли воды, которую можно потратить впустую». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время своего выступления в Анкаре. По словам Эрдогана, в ближайшем будущем Турция рискует столкнуться с продовольственной безопасностью и дефицитом водных ресурсов. В связи с этим турецкий лидер призвал граждан страны к эффективному и экономному использованию воды.
«Турция входит в группу стран, страдающих от водного стресса. Мы вынуждены делить и без того ограниченные водные ресурсы с нашими соседями, такими как Ирак и Сирия. У Турции нет ни капли воды, которую можно было бы потратить впустую. Загрязнение наших водных ресурсов равносильно предательству. Мы должны помнить, что будущие поколения также имеют право на те водные ресурсы, которые достались нам. Мы можем предотвратить расточительство, принимая простые меры в нашей повседневной жизни», — заявил Эрдоган.
Ранее с подобным заявлением выступил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.