Эрдоган: «У Турции нет ни капли воды, которую можно потратить впустую»

«Турция входит в группу стран, страдающих от водного стресса. Мы вынуждены делить и без того ограниченные водные ресурсы с нашими соседями, такими как Ирак и Сирия. У Турции нет ни капли воды, которую можно было бы потратить впустую. Загрязнение наших водных ресурсов равносильно предательству. Мы должны помнить, что будущие поколения также имеют право на те водные ресурсы, которые достались нам. Мы можем предотвратить расточительство, принимая простые меры в нашей повседневной жизни», — заявил Эрдоган.