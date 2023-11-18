Жителей Турции попросили экономить воду

Население Турции призвали «чувствительно» относиться к воде из-за её дефицита и участившихся засух. С таким призывом выступил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, сообщает CNN Türk.

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«Мы ожидаем, что наши граждане будут более чувствительно относиться к воде. Если нет воды, нет жизни. Мы ошибаемся, если думаем об этом как о временном периоде. Отныне это часть нашей жизни», — сказал министр.

По его словам, вода — ограниченный источник, одна из безусловных ценностей планеты. В условиях климатического кризиса Турция является одной из стран Средиземноморского бассейна, которые «страдают больше всего». Повышение температуры воздуха и участившиеся засухи требуют принципиально нового подхода от всех жителей.

Министр отметил, что в традиционном сельском хозяйстве Турция должна сосредоточиться на продуктах, которые «нам нужны стратегически», и подумать «о том, что здесь делается, в целом».