Американские власти стоят перед выбором: продолжать финансовую поддержку Киеву сейчас или помогать союзникам по НАТО кровью в будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби . Его слова приводит РИА Новости. По мнению чиновника, если на данный момент цена поддержки Украины "слишком высока", то стоит попытаться вообразить, насколько она вырастет в дальнейшем.

Незадолго до этого Кирби заявлял, что Соединенные Штаты допускают участие своей армии в боях против российских войск в случае победы РФ в специальной военной операции (СВО). Перед этим американский резидент Джо Байден говорил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине.