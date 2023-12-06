Кирби заявил о готовности армии США вмешаться в случае победы России в СВО
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские военные вмешаются, если Россия добьётся победы в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Кирби сделал во время брифинга. По его словам, Вашингтон считает крайне вероятным столкновение американских и российских военных в случае победы РФ в конфликте на Украине.
«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине», — заявил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае победы в СВО Россия может попытаться атаковать одну из стран НАТО.
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