Байден описал последствия от победы России в СВО

Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу предположил, что Россия атакует одну из стран НАТО после победы на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден описал последствия от победы России в СВО
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По данным агентства, Байден выступил со специальным обращением перед голосованием в Конгрессе по запросу Белого дома о помощи Украине, Израилю и на другие нужды.

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«Если президент России Владимир Путин возьмет Украину, то он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — отметил глава США.

Ранее Байден обратился к конгрессменам с просьбой о выделении $106 млрд для помощи Тель-Авиву и Киеву, но получил отказ.

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