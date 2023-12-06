Байден описал последствия от победы России в СВО
Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу предположил, что Россия атакует одну из стран НАТО после победы на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, Байден выступил со специальным обращением перед голосованием в Конгрессе по запросу Белого дома о помощи Украине, Израилю и на другие нужды.
«Если президент России Владимир Путин возьмет Украину, то он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — отметил глава США.
Ранее Байден обратился к конгрессменам с просьбой о выделении $106 млрд для помощи Тель-Авиву и Киеву, но получил отказ.
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