Байден описал последствия от победы России в СВО

Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу предположил, что Россия атакует одну из стран НАТО после победы на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Байден выступил со специальным обращением перед голосованием в Конгрессе по запросу Белого дома о помощи Украине, Израилю и на другие нужды.

«Если президент России Владимир Путин возьмет Украину, то он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — отметил глава США.