В ООН назвали «апокалиптической» ситуацию в Газе

Ситуация в секторе Газа стала апокалиптической, из-за усиления ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по анклаву повысились риски «жестоких преступлений». Такую позицию выразил верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк.

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— Палестинцы в Газе живут в крайнем углубляющемся ужасе <...> Мои коллеги называют ситуацию апокалиптической. В этих обстоятельствах существует повышенный риск жестоких преступлений», – приводит слова Тюрка Al Jazeera.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) также указало на усугубление ситуации в ближневосточном регионе «ежеминутно». В ведомстве уточнили, что сейчас идет очередная волна перемещения гражданского населения с севера на юг анклава.

В начале декабря исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел сообщила, что свыше 5,3 тысячи палестинских детей погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.