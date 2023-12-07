Япония введет санкции против помогающих обходить меры против РФ стран

Япония до конца года расширит антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, а также внесет в них организации третьих стран, которые, как утверждается, помогают обходить меры против РФ. Об этом говорится в сообщении японского МИД по итогам состоявшейся в среду онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7).

"Что касается санкций против России, то премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что в дополнение к новым санкциям в отношении российских физических и юридических лиц к концу года в качестве объектов санкций также будут определены организации третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу этих мер", - говорится в сообщении ведомства.

МИД Японии отмечает, что список санкций против организаций третьих стран будет постепенно дополняться. Кроме того, подчеркивается, что Япония с января следующего года в соответствии с договоренностями на уровне G7 также введет меры по ограничению импорта российских алмазов.

Страны Группы семи (G7) по итогам встречи в среду объявили, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах.