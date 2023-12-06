Политолог: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС

«Орбан выступает против проведения процедуры вступления, против выделения поддержки в размере 50 миллиардов евро и более из европейского бюджета 2021-2027 годов, о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно твердит в Брюсселе и Киеве. <...> Макрону больше нечего предложить Орбану. Более того, он знает, что Орбан прав. Украина полностью дестабилизирует союз. Главная проблема для Макрона и для всей Европы — сельское хозяйство», — заявил политолог.