Политолог: Макрон не убедит Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС
Политолог и лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».
7 декабря в Париже запланирована встреча Макрона и Орбана, на которой, предположительно, будет поднят вопрос вступления Украины в ЕС. По мнению Асселино, Макрон не сможет убедить Ордана одобрить присоединение Украины к Евросоюзу, так как французскому президенту «нечего предложить».
«Орбан выступает против проведения процедуры вступления, против выделения поддержки в размере 50 миллиардов евро и более из европейского бюджета 2021-2027 годов, о которой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно твердит в Брюсселе и Киеве. <...> Макрону больше нечего предложить Орбану. Более того, он знает, что Орбан прав. Украина полностью дестабилизирует союз. Главная проблема для Макрона и для всей Европы — сельское хозяйство», — заявил политолог.
Асселино также добавил, что единая сельскохозяйственная политика Евросоюза является одной из самых успешных политик в Европе, но вступление Украины может полностью её уничтожить. Кроме того, политолог считает, что в дальнейшем Евросоюзу придётся остановить военную поддержку Украины.
«Европейские страны-члены будут придерживаться линии официальной поддержки Украины, чтобы не выглядеть разобщенными перед Россией, но они не будут привлекать больше средств или занимать позицию "военной экономики" для Украины», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь Виктора Орбана подтвердил, что венгерский премьер планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.