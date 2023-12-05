В Венгрии подтвердили переговоры Орбана и Макрона

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что венгерский премьер действительно планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ATV.

При этом пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос о теме переговоров, посоветовав обратиться за этой информацией к офису Макрона. Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что во время переговоров стороны планируют найти компромисс по вопросу вступления Украины в Евросоюз.