В Венгрии подтвердили переговоры Орбана и Макрона
Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что венгерский премьер действительно планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ATV.
Согласно появившейся ранее информации, переговоры должны будут состояться в Париже, по приглашению Макрона. Как уточнил пресс-секретарь Орбана, встреча пройдёт 7 декабря.
«Да, информация правдива, переговоры планируются на четверг», — заявил он.
При этом пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос о теме переговоров, посоветовав обратиться за этой информацией к офису Макрона. Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что во время переговоров стороны планируют найти компромисс по вопросу вступления Украины в Евросоюз.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина ещё не готова к вступлению в Евросоюз.