В США признали, что ожидали падение Киева уже в первые несколько дней СВО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США ожидали перехода Киева под российский контроль уже в первые несколько дней конфликта на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Смотри».

Такое заявление пресс-секретарь сделала во время разговора с журналистами. По словам Жан-Пьер, власти США полагали, что Россия возьмёт под контроль столицу Украины уже за первые двое суток с начала СВО.

«В первые два дня СВО мы думали, что Киев будет взят Россией», — заявила она.