СМИ: В Белом доме нарушили законы США, запрещающие влиять на выборы
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс нарушили «закон Хэтча», запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу независимого офиса спецпрокурора.
В пресс-службе пояснили, что Жан-Пьер и Бейтс подвергли критике бюджетный план «MAGA» республиканцев. Тем самым, они предприняли действия, которые противоречат официальному руководству по соблюдению закону Хэтча.
В офисе прокурора уточнили, что в руководстве для госслужащих содержится запрет на упоминание «мега MAGA республиканцев» в предвыборных слоганах.
Вместе с тем, уточнили в прокуратуре, представители Белого дома не понесут наказания, так как с июня они прекратили использовать этот термин.