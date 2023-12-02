СМИ: В Белом доме нарушили законы США, запрещающие влиять на выборы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс нарушили «закон Хэтча», запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу независимого офиса спецпрокурора.

В пресс-службе пояснили, что Жан-Пьер и Бейтс подвергли критике бюджетный план «MAGA» республиканцев. Тем самым, они предприняли действия, которые противоречат официальному руководству по соблюдению закону Хэтча.

В офисе прокурора уточнили, что в руководстве для госслужащих содержится запрет на упоминание «мега MAGA республиканцев» в предвыборных слоганах.