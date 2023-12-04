Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине

У Белого дома закончатся ресурсы на поставку оружия Украине к концу 2023 года, если Конгресс США не одобрит дополнительные ассигнования. Такое заявление сделал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, к концу нынешнего года у Белого дома закончатся ресурсы на приобретение дополнительного оружия и военной техники, а также на их выделение со складов США. Такое развитие событий произойдет, если Конгресс продолжит «бездействовать», отметил Салливан.

«Когда у нас заканчиваются деньги, нужные, чтобы восполнить запасы отданного оружия, мы перестаем быть в состоянии поставлять вооружения Украине», — добавил он, подчеркнув, что в данном случае «нет никакого способа обойти эту простую арифметику».

В связи с этим Салливан призвал Конгресс одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительных средств для поддержки Украины.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон исчерпал 97% предоставленной ранее суммы на поддержку Украины.