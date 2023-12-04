В США назвали положение Украины тяжелым

США считают положение Украины тяжелым, поскольку «очень скоро» деньги на поддержку Киеву, которые выделил Вашингтон, закончатся. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».

По его словам, положение Украины «на поле боя определенно тяжелое». Миллер отметил, что главной причиной беспокойства для США является то, что уровень средств, который Вашингтон выделил на поддержку Киева «иссякает».

Он добавил, что из общей суммы, которую конгресс изначально выделил президенту страны Джо Байдену уже потрачено свыше 97%. Таким образом он подчеркнул, что деньги для поддержки Украины «очень скоро закончатся».