Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к плохим новостям с Украины

Генсек НАТО Столтенберг: ситуация на Украине может стать ещё хуже
Генсек НАТО Йенс Стотенберг заявил в интервью немецкому телеканалу Das Erste, что ситуация на поле для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.
«Нам нужно готовиться к плохим новостям», — сказал он.
При этом Стотенберг добавил, что в НАТО должны поддерживать Украину «как в плохие, так и в хорошие времена».
По его словам, Украина находится в «критической ситуации».
Ранее Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству оружия для Киева.
Также Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов.
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