Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к плохим новостям с Украины

Генсек НАТО Йенс Стотенберг заявил в интервью немецкому телеканалу Das Erste, что ситуация на поле для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям», — сказал он.

При этом Стотенберг добавил, что в НАТО должны поддерживать Украину «как в плохие, так и в хорошие времена».

По его словам, Украина находится в «критической ситуации».

Ранее Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству оружия для Киева.