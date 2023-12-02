Пентагон: США не допустят победы России в конфликте на Украине

"Мы не позволим палестинскому движению ХАМАС или президенту России Владимиру Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – цитирует его РИА Новости.

Остин добавил, что Штаты сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько стран, имея в виду и Израиль, и Украину. Глава Пентагона назвал США самой могущественной страной на Земле, которая может выполнять несколько задач одновременно. По его словам, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность, поэтому Штаты не могут остаться в стороне.