Палестина призвала возбудить дела против «израильских военных преступников»

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана возбудить дела против «израильских военных преступников». Об этом пишет агентство WAFA.
По данным издания, Аббас встретился с Ханом и проинформировал его о ситуации в зоне ближневосточного конфликта. Он указал на «акты геноцида и этнические чистки» в секторе Газа. По данным Аббаса, израильская армия продолжает нарушать закон на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим.
Президент Палестины призвал ускорить расследования и возбудить дела против «израильских военных преступников».
Ранее Израиль возобновил военные действия в секторе Газа, сославшись на то, что палестинское движение ХАМАС не отпускает 17 заложников — женщин и детей.
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