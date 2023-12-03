Палестина призвала возбудить дела против «израильских военных преступников»

По данным издания, Аббас встретился с Ханом и проинформировал его о ситуации в зоне ближневосточного конфликта. Он указал на «акты геноцида и этнические чистки» в секторе Газа. По данным Аббаса, израильская армия продолжает нарушать закон на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим.