Совет по американо-исламским отношениям осудил атаку на лагерь Джабалия

Последнюю атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на лагерь беженцев Джабалия в секторе Газа осудил совет по американо-исламским отношениям (CAIR). Там заявили, что сброшенные на лагерь ракеты были куплены на деньги налогоплательщиков США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление CAIR в социальной сети Х.

Организация назвала эту атаку «преступлением дня» Израиля.

«Более 100 мужчин, женщин и детей были убиты в результате взрыва жилых домов в лагере для беженцев Джабалия... Это американские бомбы, сброшенные на мирное население, оплаченные долларами американских налогоплательщиков», — пишет CAIR.

Ранее палестинское агентство Safa сообщило, что более 100 человек погибли в результате израильского удара по дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.