Американист объяснил политическое давление на Байдена в США
Оппоненты президента США Джо Байдена, представляющие Республиканскую партию, оказывают политическое давление на действующего главу государства с целью добиться его отказа от участия в грядущих выборах. Об этом, комментируя планы по голосованию касательно импичмента Байдена в Палате представителей Конгресса США, в разговоре с Рамблером заявил американист Владимир Васильев.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил о планах республиканцев в Палате представителей Конгресса США вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдена. Как отмечалось, партийный организатор большинства в Палате представителей конгрессмен от Республиканской партии США от штата Миннесота Том Эммер заявил однопартийцам на закрытом заседании, что членам, вероятно, придется проголосовать по одобрению расследования в рамках импичмента Байдена. Голосование может состояться в ближайшие недели.
Эксперт напомнил, что ранее республиканцам удалось собрать достаточно информации о семье Байдена, чтобы начать расследование, итогом которого может стать рассмотрение импичмента. Сейчас же они пришли к выводу, что основания для начала расследования есть, и необходимо начать соответствующий процесс.
На сегодняшний день Палата представителей испытывает на себе очень сильное влияние [кандидата на должность президента США от Республиканской партии] Дональда Трампа. И этот процесс идет параллельно с судебным преследованием самого Трампа. Это одна игра. Чем больше давления оказывается на Трампа, тем сильнее отвечают республиканцы, тем сильнее отвечает сам Трамп, пытаясь уравновесить ситуацию.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Усиливающее политическое давление на Байдена в США также связано со скорым старом заключительного этапа его предвыборной кампании, добавил Васильев.
"Можно сказать, что в США уже сложилась практика, когда параллельно с этим запускается процесс импичмента. Шансы Байдена на переизбрания хотят резко понизить. Поскольку ранее против Трампа как ведущего кандидата [на пост президента США] были возбуждены многие дела, то теперь в отношении Байдена начинается процесс импичмента", — подчеркнул эксперт.
По словам специалиста, данные исследования Reagan National Defense Survey о рекордно низком уровне доверия американцев Байдену отражают общие настроения, которые есть среди сторонников демократов и независимых избирателей.
"Эти настроения заключаются в том, что Байден не должен участвовать в предстоящих президентских выборах. Летом и осенью - до начала предвыборной кампании - соответствующие обсуждения носили несколько академический характер. Но сегодня перед демократами стоит другая проблема: если что-то произойдет с Байденом в ходе его предвыборной кампании, если он "упадет и не встанет", если встанет вопрос о его замене, то это может очень серьезно сказаться на шансах демократов удержать Белый дом и исполнительную ветвь власти. Но нужно отметить, что подобные опросы общественного мнения сейчас отчасти носят манипулятивный характер. В последнее время они показывают, что Трамп начинает опережать Байдена - где-то ненамного, а где-то достаточно уверенно. Считается, что это весьма показательный тренд. По крайней мере, Трамп сейчас показывает, что находится в хорошей спортивной форме. Он, в отличие от буквально дряхлеющего на глазах Байдена, разъезжает по стране и выступает", — сказал он.
Оппоненты Байдена в США хотят добиться отказа действующего главы государства от участия в предстоящих выборах, подчеркнул аналитик.
"Известный американский миллиардер Билл Акман, который считается одним из главных спонсоров Демократической партии, ранее заявил, что Байден не должен участвовать в выборах. И это очень серьезный сигнал. Можно сказать, что сегодня идет и голосование деньгами. Акман отмечал, что он с интересом смотрит на республиканских кандидатов, в особенности на Никки Хейли", — заявил эксперт.
Авторы интернет-портала Axios ранее заявили о потере Байденом поддержки части избирателей из-за своей безоговорочной поддержки Израиля в свете обострения ближневосточного конфликта, что может серьезно снизить его шансы на переизбрание в 2024 году.