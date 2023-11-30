"Эти настроения заключаются в том, что Байден не должен участвовать в предстоящих президентских выборах. Летом и осенью - до начала предвыборной кампании - соответствующие обсуждения носили несколько академический характер. Но сегодня перед демократами стоит другая проблема: если что-то произойдет с Байденом в ходе его предвыборной кампании, если он "упадет и не встанет", если встанет вопрос о его замене, то это может очень серьезно сказаться на шансах демократов удержать Белый дом и исполнительную ветвь власти. Но нужно отметить, что подобные опросы общественного мнения сейчас отчасти носят манипулятивный характер. В последнее время они показывают, что Трамп начинает опережать Байдена - где-то ненамного, а где-то достаточно уверенно. Считается, что это весьма показательный тренд. По крайней мере, Трамп сейчас показывает, что находится в хорошей спортивной форме. Он, в отличие от буквально дряхлеющего на глазах Байдена, разъезжает по стране и выступает", — сказал он.