Американист объяснил политическое давление на Байдена в США

Оппоненты президента США Джо Байдена, представляющие Республиканскую партию, оказывают политическое давление на действующего главу государства с целью добиться его отказа от участия в грядущих выборах. Об этом, комментируя планы по голосованию касательно импичмента Байдена в Палате представителей Конгресса США, в разговоре с Рамблером заявил американист Владимир Васильев.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил о планах республиканцев в Палате представителей Конгресса США вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдена. Как отмечалось, партийный организатор большинства в Палате представителей конгрессмен от Республиканской партии США от штата Миннесота Том Эммер заявил однопартийцам на закрытом заседании, что членам, вероятно, придется проголосовать по одобрению расследования в рамках импичмента Байдена. Голосование может состояться в ближайшие недели.

Эксперт напомнил, что ранее республиканцам удалось собрать достаточно информации о семье Байдена, чтобы начать расследование, итогом которого может стать рассмотрение импичмента. Сейчас же они пришли к выводу, что основания для начала расследования есть, и необходимо начать соответствующий процесс.

На сегодняшний день Палата представителей испытывает на себе очень сильное влияние [кандидата на должность президента США от Республиканской партии] Дональда Трампа. И этот процесс идет параллельно с судебным преследованием самого Трампа. Это одна игра. Чем больше давления оказывается на Трампа, тем сильнее отвечают республиканцы, тем сильнее отвечает сам Трамп, пытаясь уравновесить ситуацию.

Владимир Васильев
Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Усиливающее политическое давление на Байдена в США также связано со скорым старом заключительного этапа его предвыборной кампании, добавил Васильев.

"Можно сказать, что в США уже сложилась практика, когда параллельно с этим запускается процесс импичмента. Шансы Байдена на переизбрания хотят резко понизить. Поскольку ранее против Трампа как ведущего кандидата [на пост президента США] были возбуждены многие дела, то теперь в отношении Байдена начинается процесс импичмента", — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, данные исследования Reagan National Defense Survey о рекордно низком уровне доверия американцев Байдену отражают общие настроения, которые есть среди сторонников демократов и независимых избирателей.

"Эти настроения заключаются в том, что Байден не должен участвовать в предстоящих президентских выборах. Летом и осенью - до начала предвыборной кампании - соответствующие обсуждения носили несколько академический характер. Но сегодня перед демократами стоит другая проблема: если что-то произойдет с Байденом в ходе его предвыборной кампании, если он "упадет и не встанет", если встанет вопрос о его замене, то это может очень серьезно сказаться на шансах демократов удержать Белый дом и исполнительную ветвь власти. Но нужно отметить, что подобные опросы общественного мнения сейчас отчасти носят манипулятивный характер. В последнее время они показывают, что Трамп начинает опережать Байдена - где-то ненамного, а где-то достаточно уверенно. Считается, что это весьма показательный тренд. По крайней мере, Трамп сейчас показывает, что находится в хорошей спортивной форме. Он, в отличие от буквально дряхлеющего на глазах Байдена, разъезжает по стране и выступает", — сказал он.

Оппоненты Байдена в США хотят добиться отказа действующего главы государства от участия в предстоящих выборах, подчеркнул аналитик.

"Известный американский миллиардер Билл Акман, который считается одним из главных спонсоров Демократической партии, ранее заявил, что Байден не должен участвовать в выборах. И это очень серьезный сигнал. Можно сказать, что сегодня идет и голосование деньгами. Акман отмечал, что он с интересом смотрит на республиканских кандидатов, в особенности на Никки Хейли", — заявил эксперт.

Авторы интернет-портала Axios ранее заявили о потере Байденом поддержки части избирателей из-за своей безоговорочной поддержки Израиля в свете обострения ближневосточного конфликта, что может серьезно снизить его шансы на переизбрание в 2024 году.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости