В конгрессе США обсуждают вопрос импичмента Байдена

Собранные республиканцами данные позволяют ставить вопрос об импичменте американского президента Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. По его словам, расследование по делу об импичменте даёт конгрессу полномочия для получения «всей необходимой информации». Как отметил Маккарти, складывается впечатление, что вся семья Байденов «пропитана культурой коррупции», и американская общественность «заслуживает ответа». Ранее в конгрессе США ещё ряд республиканцев выступили с призывом инициировать процесс импичмента Байдена. По мнению экспертов, если такая процедура будет запущена, это серьёзно ударит по репутации президента. Кроме того, это может привести к выходу Байдена из президентской гонки в 2024 году, считают аналитики.

Собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте американского президента Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

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«С учётом всех данных, которые нам удалось собрать к настоящему времени, закономерным следующим шагом стало бы расследование по вопросу импичмента, — заявил Маккарти в интервью телеканалу Fox News. — Это даёт конгрессу высшие юридические полномочия для получения всей необходимой информации. Складывается впечатление, что вся семья Байденов пропитана культурой коррупции... Американская общественность заслуживает ответа».

Как уточнил Маккарти, глава Белого дома говорил, что никогда не имел какого-либо отношения к бизнесу своего сына «и даже никогда не участвовал в разговорах» на эту тему, но появившиеся у республиканцев данные свидетельствуют об обратном.

«Теперь нам стало известно, что он не только принимал участие во встречах (с иностранными партнёрами сына. — RT), но и приходил на ужин, после которого Хантер Байден обзавёлся новым Porsche (было перечислено $3,5 млн). Теперь нам известно, что за тот период, пока он был действующим вице-президентом, его семья учредила 20 подставных компаний. В тот же период они получили из Румынии 16 из 17 платежей», — заявил Маккарти.

По его словам, деньги поступали девяти членам семьи американского президента. Более того, республиканцы выяснили, что в администрации Байдена «появилась тенденция» использовать механизмы государственной власти «в качестве оружия» для достижения собственных целей.

«Как нам стало известно, специальный прокурор Дэвид Вайс, по сути, допустил, чтобы по налоговым (преступлениям. — RT) Хантера Байдена истёк срок давности. А ФБР, по сути, уведомило Хантера Байдена и инаугурационный комитет ещё до того, как у нас появилась возможность его допросить», — отметил спикер палаты представителей США.

Ранее член палаты представителей конгресса США республиканец Грег Стюби внёс резолюцию об импичменте главы Белого дома «за тяжкие преступления и проступки».

После этого его коллега по партии и нижней палате Марджори Тейлор Грин призвала к скорейшему инициированию конгрессом расследования по делу об импичменте американского президента.

Как пишет газета The Hill, за начало импичмента Джо Байдена в сентябре выступают и ряд других республиканцев палаты представителей. В частности, законодатель Ральф Норман считает, что в настоящий момент имеются все основания для проведения этой процедуры.

«Если не сейчас, то когда? — отметил он. — У нас есть достаточно оснований не только для того, чтобы начать расследование, но и для того, чтобы объявить ему импичмент».

Член палаты представителей от республиканцев Роберт Гуд также высказался за то, чтобы Маккарти «довёл до конца» ситуацию вокруг возможного импичмента Байдена.

«Складывается впечатление, что с каждым днём появляется всё больше свидетельств очевидных преступных действий со стороны криминального клана Байденов», — заявил Гуд.

В свою очередь, законодатель Грин 28 августа отметила в соцсетях, что доказательств в поддержку расследования в рамках процедуры импичмента «так много, что оно должно пройти в сентябре».

«Получить ответы»

Напомним, в ноябре прошлого года члены Республиканской партии из комитета палаты представителей США по надзору опубликовали отчёт, в котором призвали расследовать «подозрительную деятельность» Джо Байдена, которая, как они считают, связана с бизнесом его сына. Республиканцы утверждают, что действующий глава Белого дома «злоупотреблял своими государственными должностями для продвижения финансовых интересов своей семьи».

По мнению председателя комитета республиканца Джеймса Комера, члены семьи Байдена «совершали федеральные преступления», в числе которых сговор с целью причинения ущерба Соединённым Штатам, мошенничество и уклонение от уплаты налогов. По информации Комера, 46-й президент США активно участвовал в деловых зарубежных операциях со своим сыном Хантером. Впоследствии, в декабре, законодатель пообещал, что он и другие республиканцы продолжат работать над тем, чтобы «получить ответы» и привлечь Байдена к ответственности.

В июне текущего года по итогам голосования, проведённого на заседании комитета по доходам и расходам нижней палаты конгресса, было принято решение опубликовать показания «двух информаторов» из американской налоговой службы, которые непосредственно работали над делом об уклонении от уплаты налогов со стороны Хантера Байдена. Как отмечается в пресс-релизе комитета, их данные говорят о «правонарушениях и злоупотреблениях властью в Налоговом управлении США и Федеральном бюро расследований» (ФБР) в рамках следствия по делу сына главы Белого дома.

По словам председателя комитета Джейсона Смита, судя по этой информации, «в рамках усилий по защите сына президента США» Минюст «байденовской администрации» вмешивался в расследование и превышал свои полномочия.

«Согласно показаниям (информаторов. — RT), Министерство юстиции пыталось затянуть расследование настолько, чтобы истёк срок исковой давности, а также разглашало конфиденциальную следственную информацию адвокатам Байдена и отклоняло запросы федерального прокурора США выдвинуть против Байдена обвинения», — рассказал Смит, отметив, что это «должно вызывать обеспокоенность» обеих партий.

Он призвал привлечь к ответственности Минюст и ФБР, подчеркнув, что «весы правосудия не должны быть перекошены в пользу богатых людей с политическими связями».

Впрочем, генпрокурор США Меррик Гарленд опроверг данные о том, что американское Министерство юстиции препятствовало проведению расследования о неуплате налогов сыном главы Белого дома.

В июле американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на информатора говорится, что Джо Байден был замешан в коррупционной схеме с участием его сына Хантера и компании Burisma. Как сообщает Fox News, в документах прямо указывается, что Burisma предложила место в совете директоров сыну президента США, чтобы «он через своего папу защищал» фирму «от всякого рода проблем».

Позднее председатель комитета по надзору палаты представителей Комер заявил, что американский лидер публично «лгал американскому народу» о своём незнании и невовлечённости в бизнес-сделки своего сына Хантера. На деле же, как он отметил, будучи вице-президентом США, Байден более 20 раз «участвовал в ужинах Хантера с его иностранными деловыми партнёрами». По словам Комера, глава Белого дома являлся «брендом», который его сын продавал по всему миру для обогащения семьи Байденов.

Обвинительная база

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев назвал очень серьёзными преступлениями те положения, которые приводят республиканцы против Байдена, если они окажутся подтверждены вескими доказательствами.

«Если всё подтвердится, то это как минимум прямое служебное преступление — получение взяток от лиц иностранных государств. Такой коррупционной схемы хватит не только на реализацию республиканцами процесса импичмента, но и на последующее не менее серьёзное уголовное преследование. Потому что даже отрешение Байдена от должности не закроет автоматически такого рода дело», — заявил эксперт в комментарии RT.

Васильев считает, что у республиканцев «в запасе» есть больше деталей о коррупционной деятельности Байдена и его сына, но пока они решили «приберечь это на десерт».

«Членам Республиканской партии очень важно выкатывать такую информацию дозированно и увеличивать накал ближе к официальному старту президентской кампании, которая традиционно начнётся 15 января 2024 года перед выборами осенью. То есть если процесс импичмента против Байдена будет запущен, то это состоится ближе к этой дате. Республиканцам важно к этому моменту уже подготовить очень серьёзные обвинения», — сказал аналитик.

Как отмечает Васильев, республиканцы рассчитывают за счёт этого «значительно осложнить» ведение Байденом президентской кампании.

«Не исключено, что в замысел Республиканской партии входит за счёт активизации процесса импичмента подтолкнуть демократов в преддверии активной фазы предвыборного процесса сменить своего главного фаворита Джо Байдена на другого кандидата. Если это произойдёт, то в Демпартии возникнет очень серьёзный внутриполитический кризис», — спрогнозировал эксперт.

В свою очередь, как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, новые данные, о которых говорит спикер палаты представителей США Маккарти, свидетельствуют о том, что если бы Хантер Байден не был сыном главы Белого дома, то «он уже давно был бы осуждён».

«При любых других обстоятельствах Хантер Байден, учитывая его модель поведения, его пристрастия, был бы подвергнут процедуре так называемой отмены и находился сейчас в местах лишения свободы, причём сроки измерялись бы десятками лет. Но из-за того, что его отец — президент США, Минюст и другие службы, судя по обнародованным сведениям информаторов, к нему явно более благосклонны, чем это могло бы быть при других исходных данных. Госведомства стараются всеми силами эту тему либо закрыть, чтобы она не становилась предметом общественного обсуждения, либо сделать так, чтобы младший Байден отвечал лишь за незначительные проступки», — отметил аналитик в комментарии RT.

Возможный импичмент главы Белого дома Данюк назвал «потенциально серьёзным шагом».