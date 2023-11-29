Кулеба объяснил защиту Украины странами ЕС стадным инстинктом

Страны-союзницы Украины защищают ее из-за стадного инстинкта. Об этом на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сравнив европейские государства со стадом слонов, видео с пресс-конференции Еврокомиссии.

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Журналистка спросила Кулебу и Борреля об их отношении ко всеобщей усталости властей европейских стран от украинского конфликта. Она сравнила ситуацию со «слоном в комнате», которого все замечают, но о котором никто не говорит.

«Эта идиома несправедлива по отношению к слонам. Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга», — объяснил министр иностранных дел Украины. «Все правильные слоны на нашей стороне», — добавил он.

Кулеба объявил Украину «членом стада», объяснив, что остальные государства будут защищать страну настолько же сильно, насколько она вкладывается в их безопасность.