В США заявили об «отчаянном положении» Украины

Украина в отчаянии, и, в отличие от Израиля, помощь ей нужна срочно, считает глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин. Lenta.ru

С точки зрения сенатора, поддерживать Израиль важно, но «не критично». Своевременная помощь Украине гораздо важнее, констатировал Кардин. «Что касается обороны Израиля, у них есть возможность защитить себя. Мы должны быть уверены, что даем им то, что им нужно», — отметил политик. Газета.Ru