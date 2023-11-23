В США заявили об «отчаянном положении» Украины

Украина в отчаянии, и, в отличие от Израиля, помощь ей нужна срочно, считает глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин. Lenta.ru
С точки зрения сенатора, поддерживать Израиль важно, но «не критично». Своевременная помощь Украине гораздо важнее, констатировал Кардин. «Что касается обороны Израиля, у них есть возможность защитить себя. Мы должны быть уверены, что даем им то, что им нужно», — отметил политик. Газета.Ru
По мнению сенатора конгресса США Криса Мерфи, украинская армия вряд ли сможет продержаться до февраля следующего года в противостоянии с ВС РФ без военной помощи от Вашингтона. В ближайшие несколько недель у ВСУ начнут заканчиваться боеприпасы, добавил он. Москва24