Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы

Согласно данным на 23.30 по мск (совпадает с местным), в очереди на проход в этом регионе как с севера на юг, так и с юга на север, застряли порядка 48 судов. Среди них как минимум 12 — нефтяные танкеры. Речь при этом идет именно о тех кораблях, которые прошли все необходимые процедуры и проверки для прохода, при этом в списке генерального управления береговой охраны — более 300 судов: контейнеровозов, танкеров, сухогрузов, ожидающих в Мраморном, Черном, а также Средиземном морях.