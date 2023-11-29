Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы
Около 48 судов застряли в очереди на проход турецких проливов Дарданеллы и Босфор, которые закрыли для транзита из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости.
Руководство Турции до этого приняло решение закрыть пролив Дарданеллы и Босфорский пролив в Стамбуле для транзита из-за сильного ветра.
Согласно данным на 23.30 по мск (совпадает с местным), в очереди на проход в этом регионе как с севера на юг, так и с юга на север, застряли порядка 48 судов. Среди них как минимум 12 — нефтяные танкеры. Речь при этом идет именно о тех кораблях, которые прошли все необходимые процедуры и проверки для прохода, при этом в списке генерального управления береговой охраны — более 300 судов: контейнеровозов, танкеров, сухогрузов, ожидающих в Мраморном, Черном, а также Средиземном морях.
Первым в очереди стоит нефтяной танкер Arctic под флагом Либерии, затем — танкер из Новороссийска в порт Триест в Италии. Последний также ожидает улучшения погоды в Черном море для возобновления пути.
Среди судов в очереди присутствует также сухогруз Victor Tsoi, успевший пройти Дарданеллы и ожидающий в Мраморном море.