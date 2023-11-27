Стало известно, сколько кораблей пострадали из-за шторма в Черном море

По меньшей мере восемь судов получили повреждения во время шторма в Черном море, сообщил Telegram-канал Mash. Некоторые из них сели на мель и получили пробоины. В других же пострадали только палубы, которые залило морской водой.

По данным канала, один из случаев произошел в акватории порта Севастополь. Там катер «Физик» навалился на причал, при этом получив пробоину диаметров в метр.

В Керченском проливе тем временем столкнулись теплоходы — «Матрос Шевченко» налетел на «Матроса Позынича». В сцепке оба судна прибило к теплоходу «Кавказ». Ситуация завершилась незначительными повреждения всех трех кораблей. В Массандре при этом оторвало сухогрузную баржу от причала, после чего она снесла два буксира.