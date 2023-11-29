Избранный лидер Аргентины заявил об ориентации своей политики на Запад

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей на встрече с американскими чиновниками в Вашингтоне во вторник заявил, что его внешняя политика будет ориентирована на Запад. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Избранный президент на встрече рассказал о своем взгляде на международную геополитическую повестку, ориентированную на Запад, и на защиту ценностей свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-офиса в соцсети X (ранее Twitter).

По его данным, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на встрече о "готовности США оказать содействие" новому правительству "в связи со сложной политической, экономической и социальной ситуацией, которую переживает" Аргентина.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины.