Мадуро резко высказался о новом президенте Аргентины

«Это крайне правые, которые предлагают колониальный проект для Аргентины, но и намерены возглавить колониальный проект по всей Латинской Америке и Карибском бассейне. Из Венесуэлы мы всегда будем говорить правду, мы всегда будем говорить нашу правду – мы уважаем голос аргентинского народа, который хотел себе такое правительство. Что ж, аргентинцам мы говорим: выбор ваш», - высказал венесуэльский президент в своей телепрограмме «С Мадуро +».