Мадуро резко высказался о новом президенте Аргентины

Мадуро о новом президенте Аргентины: к власти пришли неонацисты
Ранее стало известно, что президентом Аргентины стал крайне правый политик Хавьер Милей. Он уже сделал свое первое заявление на данном посту. Политик отметил, что намерен работать «со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее».
О новом аргентинском президенте высказались уже многие политики. Сказал свое слово и лидер Венесуэлы Николас Мадуро. По его мнению, к власти в Аргентине пришли «крайне правые неонацисты».
«Это крайне правые, которые предлагают колониальный проект для Аргентины, но и намерены возглавить колониальный проект по всей Латинской Америке и Карибском бассейне. Из Венесуэлы мы всегда будем говорить правду, мы всегда будем говорить нашу правду – мы уважаем голос аргентинского народа, который хотел себе такое правительство. Что ж, аргентинцам мы говорим: выбор ваш», - высказал венесуэльский президент в своей телепрограмме «С Мадуро +».
Ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский отметил, что после прихода к власти Милея произойдет отдаление Аргентины от России, которая у нас считалась стратегическим партнером.