Шольц занял последнее место в рейтинге популярности немецких политиков

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц занял последнее место в опросе популярности политиков ФРГ, которые провели сотрудники института INSA. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Опрос состоялся 27 ноября — в институте не стали называть число немецких граждан, которые участвовали в исследовании. Отмечается, что ранее Шольц занимал в аналогичном рейтинге лидирующую позицию. Однако последний опрос показал, что только за прошедшую неделю рейтинг канцлера упал с 13 до 17 места.

«Ни один канцлер не был столь плох — согласно опросам INSA. Немцы недовольны правительством, в особенности винят в этом канцлера», — заявил социолог и основатель института INSA Герман Бинкерт.

Лидирующее место в рейтинге по прежнему занимает министр обороны ФРГ Борис Писториус — политик возглавил рейтинг с момента своего назначения на должность. Сразу за ним расположилось несколько оппозиционных политиков и бывший член партии «Левые» Сара Вагенкнехт, призывающая к остановке военной помощи Украине.