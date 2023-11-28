Шольц пообещал помогать Украине, несмотря на проблемы ФРГ

«Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется. Эта поддержка имеет экзистенциальное значение для украинцев, что понятно, но и в конечном итоге для нас в Европе», — отметил Шольц, выступая в бундестаге на встрече, посвященной бюджетным вопросам.

Как отмечает Tagessau, правительство Шольц сталкивается с бюджетными проблемами из-за того, что Федеральный конституционный суд признал недействительным перераспределение €60 млрд из бюджета на 2021 год. По информации издания, деньги были одобрены для борьбы с пандемией Covid-19, но впоследствии использованы на защиту климата и модернизацию экономики. Более того, судьи решили, что государству не разрешено резервировать чрезвычайные кредиты на последующие годы. Правительство Шольца уже сделало это в нескольких специальных фондах, в том числе для снижения цен на энергоносители.