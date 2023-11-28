Президент Перу ответила на обвинения в убийствах

В Перу глава государства Дина Болуарте, которую генпрокурор ранее обвинила в убийствах при подавлении протестов, назвала подлым маневром использование имен погибших, чтобы отвлечь внимание от преступлений, предположительно совершенных генпрокурором Патрисией Бенавидес и ее советниками, сообщает РИА Новости.

Об этом говорится в обращении главы государства. По ее словам, подозрительно то, что Бенавидес направила жалобу в парламент после того, как от нее самой потребовали уйти в отставку. Кроме того, 24 ноября Болуарте получала уведомление о продлении расследования ее дела еще на восемь месяцев.

Генеральный прокурор Перу, которую обвинили в управлении преступным сообществом, после обысков у ее советников и задержания одного из них заявила, что направила Конгрессу конституционную жалобу в отношении президента о квалифицированном убийстве и обвинила антикоррупционное ведомство в политической ангажированности и попытке затруднить работу Генпрокуратуры.