Эксперт объяснил планы Пакистана стать новым членом БРИКС
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в разговоре с Рамблером прокомментировал планы Пакистана вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), а также рассказал, чем присоединение Исламабада к организации может быть выгодно Москве.
Пакистан ранее подал официальный запрос о вступлении в БРИКС, передавал ТАСС. Официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Мумтаз Захра Балоч отмечала, что соответствующее решение было принято в результате анализа итогов саммита стран - членов БРИКС в Йоханнесбурге. По ее словам, Исламабад поддерживает дружеские связи с большинством государств - членов БРИКС и с недавно приглашенными в объединение странами.
БРИКС становится все более и более привлекательным форматом взаимодействия. При этом в отличии, например, от Европейского Союза это не какая-то строгая организация со своей бюрократической структурой, а именно альтернативный западному мироустройству формат взаимодействия на горизонтальном уровне. В БРИКС нет бюрократической структуры, которая бы диктовала свои условия и правила игры. В БРИКС стремятся многие значимые страны, и Пакистан не является исключением. Пакистан - достаточно значимая страна для политики и экономики, по крайней мере в Южной Азии и в регионе Индийского океана. Поэтому интерес этой страны к БРИКС вполне естественен, он вызван желанием расширить взаимодействие как с соседними странами, так и с государствами других регионов. Центр мировой политики перемещается в Азию, и Пакистан заинтересован в усилении своего политического голоса. Это страна с определенными амбициями, претендующая на роль одного из лидеров исламского мира.Борис Волхонский Доцент Института стран Азии и Африки МГУ
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что смотрит на перспективы вступления Пакистана в БРИКС с осторожностью.
"Индия, которая является одной из стран-основательниц БРИКС и во многом служит опорой объединения, имеет свои соображения и возражения касательно вступления Пакистана. По крайней мере, она выдвигает значительное количество соответствующих условий. Это связано с тем, что Пакистан, по мнению Индии, является спонсором терроризма. В этом заключается основная претензия к Пакистану с индийской стороны. И пока страна в глазах Индии не откажется от соответствующей политики, будет трудно ожидать согласия Нью-Дели на вступление Пакистана в БРИКС. Посмотрим, какие в этом плане будут закулисные шаги, переговоры и торги с другими странами", — отметил эксперт.
По словам Волхонского, больше остальных государств во вступлении Пакистана в организацию заинтересован Китай.
"Пакистан для Китая - это доверенный агент в Южной Азии, надежный и, как говорят, "всепогодный" союзник. Через него Пекин осуществляет свои масштабные инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Пояс и путь"", — отметил он.
В настоящее время вероятность Пакистана стать новым членом БРИКС можно оценить как "пятьдесят на пятьдесят", считает специалист.
"И это при самом оптимистичном варианте", — подчеркнул Волхонский.
Доцент также ответил на вопрос о значении возможного вступления Пакистана в БРИКС для Москвы.
"Здесь речь идет о расширении взаимодействия. Если будет найден новый способ ведения диалога с участием Индии, Пакистана, Ирана и России, то это может стать дополнительным очагом для решения многих геополитических проблем в Азии, а также способом решения вопросов по инфраструктурным проектам. Ведь сейчас у нас одна из больших проблем во взаимоотношениях со странами Южной Азии - это отсутствие наземных путей сообщения. Они проходят через Афганистан и Пакистан, а дальше из-за сложных взаимоотношений Индии и Пакистана нам приходится строить пути к Индии через море, через транспортный коридор "Север - Юг". И в этом отношении налаживание диалога с Пакистаном способно немного восполнить соответствующую брешь в логистике", — заключил Волхонский.
Ранее эксперты назвали валюту расчета для Пакистана при покупке нефти из РФ.