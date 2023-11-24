БРИКС становится все более и более привлекательным форматом взаимодействия. При этом в отличии, например, от Европейского Союза это не какая-то строгая организация со своей бюрократической структурой, а именно альтернативный западному мироустройству формат взаимодействия на горизонтальном уровне. В БРИКС нет бюрократической структуры, которая бы диктовала свои условия и правила игры. В БРИКС стремятся многие значимые страны, и Пакистан не является исключением. Пакистан - достаточно значимая страна для политики и экономики, по крайней мере в Южной Азии и в регионе Индийского океана. Поэтому интерес этой страны к БРИКС вполне естественен, он вызван желанием расширить взаимодействие как с соседними странами, так и с государствами других регионов. Центр мировой политики перемещается в Азию, и Пакистан заинтересован в усилении своего политического голоса. Это страна с определенными амбициями, претендующая на роль одного из лидеров исламского мира.

Борис Волхонский Доцент Института стран Азии и Африки МГУ