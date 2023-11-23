Еще одна страна решила присоединиться к БРИКС

Пакистан подал официальный запрос о вступлении в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Как отметила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Мумтаз Захра Балоч, соответствующее решение было принято в результате анализа итогов саммита стран - членов БРИКС в Йоханнесбурге.

"Да, я могу подтвердить, что Пакистан обратился с официальным запросом о вступлении в БРИКС, которая, по нашему мнению, является важной группой развивающихся стран", - сказала Балоч.

По ее словам, Исламабад поддерживает дружеские связи с большинством государств - членов БРИКС и с недавно приглашенными в объединение странами.

"Мы считаем, что, присоединившись к БРИКС, Пакистан сможет сыграть важную роль в развитии международного сотрудничества и возрождении инклюзивной многосторонности", - добавила Балоч.