США скатились в Ад: главные слабости последней сверхдержавы мира

Движение «БЛМ» или «Жизни чёрных имеют значение» возникло в 2013 году и объединяет активистов, борющихся за права чернокожего населения. Дональд Трамп негативно высказывается о движении, обвиняя его в разжигании насилия, переписывании истории и актах вандализма по отношению к памятникам, однако он поддерживает борьбу с расизмом, но не таким способом