США скатились в Ад: главные слабости последней сверхдержавы мира
Экс-президент США Дональд Трамп сравнил США с адом. По мнению политика, страна находится в серьезной беде из-за действий его оппонента президента Джо Байдена.
«Наша страна находится в серьезной беде. У нас больше нет побед (...). Джо Байден (...) позволил нашей стране скатиться в ад», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп не в первый раз критикует действующего президента. Ранее он заявлял, что США стали «свалкой» из-за миграционной политики Байдена. Трамп уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован. Об этом сообщает Lenta.ru.
Мы решили вспомнить самые больные точки американского общества — в галерее «Рамблера».
Рамблер: главные новости