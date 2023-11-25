США скатились в Ад: главные слабости последней сверхдержавы мира

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США накрыла новая волна наркомании из-за хлынувших в страну дешевых синтетических веществ, в особенности фентанила. С 2020 по 2022 год количество передозировок этим наркотиком выросло с 35 тысяч до 80 тысяч случаев в год, что стало самой распространенной причиной неестественной смерти в Штатах
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США накрыла новая волна наркомании из-за хлынувших в страну дешевых синтетических веществ, в особенности фентанила. С 2020 по 2022 год количество передозировок этим наркотиком выросло с 35 тысяч до 80 тысяч случаев в год, что стало самой распространенной причиной неестественной смерти в Штатах 
© Zuma/TACC
В стране также растет число бездомных. По подсчетам властей, сейчас каждый сотый житель Сан-Франциско не имеет крыши над головой и постоянной работы. И это один из самых богатых городов Америки
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В стране также растет число бездомных. По подсчетам властей, сейчас каждый сотый житель Сан-Франциско не имеет крыши над головой и постоянной работы. И это один из самых богатых городов Америки 
© EPA/TACC
Алкоголизм давняя проблема американского общества. Часто именно злоупотребление горячительными напитками заставляет людей жить на улице
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Алкоголизм давняя проблема американского общества. Часто именно злоупотребление горячительными напитками заставляет людей жить на улице 
© Zuma/TACC
Разборки банд также оказывают негативное влияние на общую обстановку в стране. Вооруженные столкновения между членами различных преступных группировок в последние годы стали главным бичом крупных городов США
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Разборки банд также оказывают негативное влияние на общую обстановку в стране. Вооруженные столкновения между членами различных преступных группировок в последние годы стали главным бичом крупных городов США 
© EPA/TACC

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Другая серьезная угроза для американского образа жизни – бесконечный поток нелегальных мигрантов. В августе 2023 года пограничная служба США задержала не менее 91 тысячи семейных пар из Мексики. Скольким удалось проникнуть на территорию страны остается загадкой
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Другая серьезная угроза для американского образа жизни – бесконечный поток нелегальных мигрантов. В августе 2023 года пограничная служба США задержала не менее 91 тысячи семейных пар из Мексики. Скольким удалось проникнуть на территорию страны остается загадкой 
© Zuma/TACC
Движение «БЛМ» или «Жизни чёрных имеют значение» возникло в 2013 году и объединяет активистов, борющихся за права чернокожего населения. Дональд Трамп негативно высказывается о движении, обвиняя его в разжигании насилия, переписывании истории и актах вандализма по отношению к памятникам, однако он поддерживает борьбу с расизмом, но не таким способом
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Движение «БЛМ» или «Жизни чёрных имеют значение» возникло в 2013 году и объединяет активистов, борющихся за права чернокожего населения. Дональд Трамп негативно высказывается о движении, обвиняя его в разжигании насилия, переписывании истории и актах вандализма по отношению к памятникам, однако он поддерживает борьбу с расизмом, но не таким способом 
© Zuma/TACC
Ультраправые движения в США широко распространены по всей стране. Во многих штатах есть организованные вооруженные ополчения, которые выступают против ограничения свободной продажи оружия и противостоят либеральным политическим силам
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Ультраправые движения в США широко распространены по всей стране. Во многих штатах есть организованные вооруженные ополчения, которые выступают против ограничения свободной продажи оружия и противостоят либеральным политическим силам 
© Zuma/TACC
Из-за свободного распространения огнестрельного оружия в США регулярно происходят массовые убийства. Так, в 2017 году на музыкальном фестивале «Route 91» в Лас-Вегасе в результате атаки стрелка-одиночки Стивена Пэддока погибли 61 человек, пострадали более 500
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Из-за свободного распространения огнестрельного оружия в США регулярно происходят массовые убийства. Так, в 2017 году на музыкальном фестивале «Route 91» в Лас-Вегасе в результате атаки стрелка-одиночки Стивена Пэддока погибли 61 человек, пострадали более 500 
© Zuma/TACC

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил США с адом. По мнению политика, страна находится в серьезной беде из-за действий его оппонента президента Джо Байдена.

«Наша страна находится в серьезной беде. У нас больше нет побед (...). Джо Байден (...) позволил нашей стране скатиться в ад», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп не в первый раз критикует действующего президента. Ранее он заявлял, что США стали «свалкой» из-за миграционной политики Байдена. Трамп уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мы решили вспомнить самые больные точки американского общества — в галерее «Рамблера».

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