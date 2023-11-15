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Пашинян высказался о позиции Армении по ОДКБ

Армения не собирается заявлять об изменении своей политики и не решила покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе, передает ТАСС. По его словам, Ереван принял решение не присутствовать на мероприятиях ОДКБ «по разным причинам».

В ЦБ назвали условие для пятого подряд повышения ключевой ставки

Банк России готов продолжать повышать ключевую ставку, если не будет фиксировать признаков устойчивого замедления инфляции, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на ХI Конгрессе финансистов Казахстана.

ООН предложила план действий по нормализации ситуации в Газе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация составила план из 10 пунктов, который должен привести к прекращению кровопролития в Газе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релизе управления.

СМИ: в ЕС разработали санкции против еще 47 россиян и 72 компаний

Еврокомиссия (ЕК) предложила добавить в новый пакет санкций против России 47 новых физических лиц и 72 юридических лица. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Включение в санкционный список означает запрет на въезд в ЕС и заморозку европейских активов (при их наличии).

Трепова* частично признала вину

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк в рамках подготовки покушения.

СМИ: ввезенные в РФ по параллельному импорту авто начали блокировать

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Россияне, чьи машины были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта, сталкиваются с блокировкой транспортных средств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания. Отмечается, что блокировка происходит при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию.

Саакашвили пообещал лишить ВНЖ россиян после выборов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пригрозил, что сразу после смены власти в стране после парламентских выборов 2024 года, процедура выдачи гражданам России вида на жительство (ВНЖ) будет отменена. Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в социальных сетях.Читать новость полностью

В Европе решили усложнить работу российских компаний

Страны Евросоюза решили усложнить работу бизнеса, которым владеют граждане России. Целью нового пакета рестрикций является ограничение способности Кремля обходить санкции и сокращение источников доходов Москвы. В качестве одной из мер они предложили ввести аналог частичного валютного контроля для компаний, которыми владеют россияне.

Албания решила экстрадировать в Россию Васю Бандита

Суд города Скадар (Албания) принял решение удовлетворить требование Минюста РФ по экстрадиции Игоря Кокунова, обвиняемого в том, что он является криминальным авторитетом по кличке Вася Бандит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Представлена новая Toyota Camry

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