Армения не собирается заявлять об изменении своей политики и не решила покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе, передает ТАСС.

По его словам, Ереван принял решение не присутствовать на мероприятиях ОДКБ «по разным причинам».

«Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о возможной подготовке к выходу из организации.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение. В Кремле заявили, что сожалеют из-за данного решения.