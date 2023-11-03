Эксперт высказался об ультиматуме "Хезболлы" в адрес США
Политолог-арабист Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал выдвинутый "Хезболлой" ультиматум Вашингтону, а также высказался о готовности ливанской группировки вступить в вооруженное противостояние с Израилем.
Ранее "Хезболла" выдвинула ультиматум Соединенным Штатам, в котором говорится о готовности объявить мобилизацию и вступить в войну с Израилем, если Вашингтон не убедит израильское руководство прекратить боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщала кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на дипломатические источники в Иране. Крайним сроком выполнения требования названо 3 ноября.
По словам эксперта, выдвинутый "Хезболлой" ультиматум Вашингтону напомнил ему старую советскую шутку.
Когда в Чили произошел военный переворот, и [социалиста] Сальвадора Альенде посадили в тюрьму, и везде были протесты, прошел такой анекдот - во время собрания на советском заводе один из выступающих заявил: "Если завтра Альенде не выпустят из тюрьмы, то наш цех на работу не выйдет". И заявление "Хезболлы" в чем-то похоже на эту шутку. Это уже второй ультиматум, который прозвучал в рамках конфликта. Но задача всех этих ультиматумов - это мобилизация сторонников. Ими хотят "взбодрить коллектив". Как правило, ни к каким реальным последствиям они не ведут. Ультиматум "Хезболлы" США - это из серии то ли будет, то ли нет. При этом, конечно, сбрасывать со счетов возможность того, что они решат устроить чего-нибудь "героическое", нельзя. Особенно в свете информации о том, что им на помощь из Сирии вроде бы как подоспела иранская "Бригада имама Хусейна". Кроме того, есть давление со стороны ХАМАС, где периодически выражают удивление тому, почему "братья из "Хезболлы" не прибегают к решительным действиям". И вот для "Хезболлы" настал момент, когда нужно выступить с каким-то заявлением. Но это заявление почему-то направлено в адрес США. Возможно, это политический ход, которым хотят показать окружающим, что, мол, Израиль - это марионетка Вашингтона, и мы обращаемся сразу к кукловоду. Но любой профессионал вам скажет, что Израиль - это вполне себе самостоятельная сила, которая принимает решения, не оглядываясь даже на Соединенные Штаты. Да, Израиль тормозил военную операцию по просьбе Вашингтона, тем не менее он ее начал. И у меня есть большие подозрения, что США этого не очень то и хотели.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Эксперт выразил мнение, что в итоге до объявления "Хезболлой" всеобщей мобилизации дело не дойдет.
"Такие организации в основном носят оппортунистический характер и присоединяются к тем, кто побеждает. Пока я не вижу, чтобы ХАМАС побеждал, поэтому на сегодняшний день к нему вряд ли кто-то будет присоединяться. Но "чем черт не шутит" - все может произойти. Сейчас баланс сил на Ближнем Востоке очень хрупкий, можно даже сказать, что в результате последних действий его не стало. И дальнейшие процессы в регионе практически непредсказуемы. На линии соприкосновения с "Хезболлой" спокойно может произойти что-то такое, что вызовет эскалацию вопреки желаниям сторон", — сказал Чупрыгин.
Говоря о военном потенциале "Хезболлы", востоковед отметил, что у этой группировки имеется большое количество бойцов и различных боевых систем.
"Но главный вопрос в том, насколько велико и горячо желание "Хезболлы" ввязаться в этот конфликт. Пока я такого желания не вижу. Плюс "Хезболла" находится и действует в рамках государства, где есть и другие военные и политические силы, действующие параллельно с "Хезболлой", а в каких-то случаях и находящиеся над ней. Поэтому "Хезболле" приходится учитывать окружающую обстановку. Она не может вдруг, ни с того ни с сего, пойти супротив, например, интересов Ливана как страны. Это для них станет дорогой в никуда. Поэтому там есть сдерживающие факторы", — заявил специалист.
Артиллерия израильской армии ранее открыла интенсивный огонь по пограничным районам Ливана в ответ на атаки бойцов вооруженного крыла "Хезболлы", передавал ТАСС.