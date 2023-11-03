Эксперт высказался об ультиматуме "Хезболлы" в адрес США

Когда в Чили произошел военный переворот, и [социалиста] Сальвадора Альенде посадили в тюрьму, и везде были протесты, прошел такой анекдот - во время собрания на советском заводе один из выступающих заявил: "Если завтра Альенде не выпустят из тюрьмы, то наш цех на работу не выйдет". И заявление "Хезболлы" в чем-то похоже на эту шутку. Это уже второй ультиматум, который прозвучал в рамках конфликта. Но задача всех этих ультиматумов - это мобилизация сторонников. Ими хотят "взбодрить коллектив". Как правило, ни к каким реальным последствиям они не ведут. Ультиматум "Хезболлы" США - это из серии то ли будет, то ли нет. При этом, конечно, сбрасывать со счетов возможность того, что они решат устроить чего-нибудь "героическое", нельзя. Особенно в свете информации о том, что им на помощь из Сирии вроде бы как подоспела иранская "Бригада имама Хусейна". Кроме того, есть давление со стороны ХАМАС, где периодически выражают удивление тому, почему "братья из "Хезболлы" не прибегают к решительным действиям". И вот для "Хезболлы" настал момент, когда нужно выступить с каким-то заявлением. Но это заявление почему-то направлено в адрес США. Возможно, это политический ход, которым хотят показать окружающим, что, мол, Израиль - это марионетка Вашингтона, и мы обращаемся сразу к кукловоду. Но любой профессионал вам скажет, что Израиль - это вполне себе самостоятельная сила, которая принимает решения, не оглядываясь даже на Соединенные Штаты. Да, Израиль тормозил военную операцию по просьбе Вашингтона, тем не менее он ее начал. И у меня есть большие подозрения, что США этого не очень то и хотели.

Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог