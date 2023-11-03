«Хезболла» выдвинула ультиматум США из-за израильских атак Газы

Ливанская группировка «Хезболла» выдвинула ультиматум Вашингтону, в котором говорится о готовности объявить мобилизацию и вступить в войну с Израилем, если США не убедят израильское руководство прекратить боевые действия в секторе Газа, пишет кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на дипломатические источники в Иране. Крайним сроком выполнения требования названо 3 ноября.

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Согласно публикации газеты, в этот день лидер «Хезболлы» Хасан Насралла обратится к ливанцам. Отмечается, что если не будет прекращения огня в Газе, то он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные действия против Израиля на всех направлениях.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские войска завершили окружение Газы — крупнейшего города палестинского анклава. Он уточнил, что ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки.